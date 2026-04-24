Teheran odgovorio na Trampove tvrdnje o podijeljenoj vlasti: “Svi smo mi revolucionarni, natjerat ćemo agresora, zločinca, da zažali”

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD obratio se medijima te naveo kako je vlast u Iranu ozbiljno fragmentirana i podijeljena oko važnih pitanja, nakon čega je stigao žestok odgovor iz Teherana.Na društvenoj mreži X gotovo pa istovremeno oglasili su se predsjednik Irana Masud Pežeskijan (Massoud Pezeshkian), potpredsjednik ove zemlje Mohammad Reza Aref te predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf) te su poslali identičnu poruku.

– U Iranu nema radikala ni umjerenih. Svi smo mi Iranci i revolucionarni i sa željeznim jedinstvom nacije i vlade, s potpunom poslušnošću Vrhovnom vođi revolucije, natjerat ćemo agresora, zločinca, da zažali zbog svojih postupaka. Jedan Bog, jedan vođa, jedna nacija i jedan put – taj put je put do pobjede za Iran, draži od života – poručili su ovi političari,piše Avaz

Nedugo nakon toga oglasio se i Sardar Kani (Qaani), komandant Quds snaga Iranske revolucionarne garde koji je potvrdio kako su Iranci ujedinjeni protiv neprijatelja.

– Podrška Frontu otpora i Ratnicima bez granica u ratu protiv američkog cionističkog neprijatelja je jedinstvo ulica i kohezija zvaničnika – naveo je Kani.

Također, on je ponovio poruku koju su poslali i prethodni zvaničnici

