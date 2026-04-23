Princ Harry doputovao u Kijev u znak podrške Ukrajini

Britanski princ Harry je u četvrtak nenajavljeno posjetio ukrajinsku prijestolnicu Kijev, pokazujući podršku zemlji u petoj godini rata s Rusijom.

– Dobro je vratiti se u Ukrajinu – rekao je princ Harry po dolasku na željezničku stanicu u Kijevu rano u četvrtak.

Vojvoda od Sussexa će tokom dvodnevnog putovanja prisustvovati sigurnosnoj konferenciji u Kijevu. Njegov dolazak dolazi u trenutku kada je pažnja svijeta usmjerena na rat na Bliskom istoku.

Ukrajina je “zemlja koja hrabro i uspješno brani istočni bok Evrope”, rekao je princ Harry, dodajući da je “važno da ne izgubimo iz vida značaj toga”.

Očekuje se da će također posjetiti dobrotvornu organizaciju za razminiranje HALO Trust, koju je podržavala njegova pokojna majka princeza Diana, te provesti vrijeme s ukrajinskim učesnicima svoje fondacije Invictus Games, koja pomaže ranjenim veteranima da se oporave kroz sport, izvijestio je britanski ITV.

Princ Harry, mlađi sin britanskog kralja Charlesa, posjetio je Ukrajinu dva puta prošle godine, piše Fena.

