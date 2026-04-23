Iran zaplijenio dva broda u Hormuzu, objavljen snimak…

Iran je objavio snimku za koju tvrdi da prikazuje kako njegove snage preuzimaju kontejnerski brod u Hormuškom moreuzu.

Na snimci se vide naoružani i maskirani iranski vojnici kako se penju uz bok teretnog broda.

Iran's IRGC Navy has released footage of its forces seizing a pair of container ships in the Strait of Hormuz this morning. pic.twitter.com/hAbmTTe8DR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

Na snimci koju je objavila IRGC vidi se kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom.

The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… pic.twitter.com/p3z0n2sFz6 — OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2026

Iranska Revolucionarna garda objavila je da je jučer u moreuzu zaplijenila dva broda i da su oba usmjerena prema iranskoj obali.

Panamsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je saopćenje u kojem osuđuje iransku zapljenu broda MSC Francesca, u talijanskom vlasništvu, koji plovi pod panamskom zastavom.

“Brodom se plovilo kroz Hormuški moreuz kada je zaplijenjen i silom odveden u iranske teritorijalne vode”, poručilo je ministarstvo u objavi na X-u, pišu Vijesti.

