Svijet

Iran zaplijenio dva broda u Hormuzu, objavljen snimak

5.1K  
Objavljeno prije 18 minuta

Iran je objavio snimku za koju tvrdi da prikazuje kako njegove snage preuzimaju kontejnerski brod u Hormuškom moreuzu.

Na snimci se vide naoružani i maskirani iranski vojnici kako se penju uz bok teretnog broda.

Na snimci koju je objavila IRGC vidi se kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom.

Iranska Revolucionarna garda objavila je da je jučer u moreuzu zaplijenila dva broda i da su oba usmjerena prema iranskoj obali.

Panamsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je saopćenje u kojem osuđuje iransku zapljenu broda MSC Francesca, u talijanskom vlasništvu, koji plovi pod panamskom zastavom.

“Brodom se plovilo kroz Hormuški moreuz kada je zaplijenjen i silom odveden u iranske teritorijalne vode”, poručilo je ministarstvo u objavi na X-u, pišu Vijesti.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh