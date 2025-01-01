Ko vlada Iranom? Vrhovni vođa nestao iz javnosti…

Više od šest sedmica nakon što je proglašen novim vrhovnim vođom poslije atentata na svog oca, Iranci još uvijek nisu vidjeli Mojtabu Hameneija.

Usred sukoba koji se smatra egzistencijalnom prijetnjom režimu koji vlada zemljom gotovo pola stoljeća, Hamenei je upadljivo odsutan.

Umjesto toga, izjave koje mu se pripisuju čitaju se na nacionalnoj televiziji ili objavljuju na društvenim mrežama.

Režim je čak koristio i videozapise generirane umjetnom inteligencijom kako bi prikazao Hameneija dok prenosi poruke, što je potaknulo nagađanja da je novi vrhovni vođa onesposobljen ili u inostranstvu.

To je u potpunoj suprotnosti s njegovim ocem, pokojnim Alijem Hameneijem, koji je decenijama bio vrlo vidljivo lice iranskog odlučivanja, a pod čijim vodstvom nije prolazila sedmica bez govora, odluka ili pažljivo tempirane intervencije, piše CNN.

Ko zapravo donosi odluke?

Jedan izvor prošlog mjeseca za CNN rekao je da je Hamenei zadobio prijelom stopala, povredu oka i manje posjekotine u istom valu napada u kojima su ubijeni njegov otac i najviši iranski vojni komandanti.

U drugom izvještaju Reutersa navodi se da učestvuje na sastancima s visokim zvaničnicima putem audio konferencije te da je uključen u donošenje odluka o ključnim pitanjima, uključujući rat i nove pregovore s Washingtonom.

Ali Vaez iz Međunarodne krizne grupe kaže da se čini kako „nije u stanju donositi ključne odluke ili upravljati pregovorima“, već da sistem koristi njegovo ime za konačno odobrenje općih odluka.

„Sistem namjerno naglašava njegovu uključenost jer to pruža zaštitu od unutrašnjih kritika… za razliku od njegovog oca, koji je redovno istupao i komentirao tok pregovora“, dodao je.

„Mojtaba je nestao s javne scene pa pripisivanje stavova njemu služi kao dobar zaklon pregovaračima od kritika.“

„Vrlo razumni ljudi“

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je: „Poslujemo s drugačijim ljudima nego ikad prije“, opisujući ih kao „razumne“.

Zbog netransparentnog političkog sistema u Iranu teško je doći do jasnih odgovora, ali što duže Hamenei ostaje van očiju javnosti, pitanja postaju sve glasnija, pišu Vijesti.

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je da se iranska delegacija morala vratiti po odobrenje „vrhovnog vođe ili nekog drugog“.



Bitka za opstanak

Analitičari upozoravaju da je sistem postao tvrđi i ideološki rigidniji.

Danny Citrinowicz naveo je: „Ako su pregovori bili teški prije sukoba, sada su mnogo složeniji.“

Zbunjenost i pritisci

„Jako je teško time upravljati… to je pokazatelj stvarne dileme“, rekao je Hamidreza Azizi.

„Moraju hodati po tankoj žici, balansirajući između svih tih domaćih i vanjskih pritisaka.“

