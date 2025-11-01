FIFA otkrila kada kreće nova prodaja ulaznica za Mundijal

Na zvaničnoj stranici FIFA-e potvrđeno je da će u srijedu od 17:00 sati po našem vremenu biti puštene u prodaju nove ulaznice za svih 104 utakmice predstojećeg Mundijala.

Ulaznice će biti dostupne putem platforme FIFA.com, a navijači će moći birati između kategorija 1, 2 i 3, kao i posebnih mjesta u prvom redu, u zavisnosti od utakmice.

Odluka o novom kontingentu ulaznica dolazi u simboličnom trenutku – tačno 50 dana prije početka Svjetskog prvenstva, na kojem će nastupiti i reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Iz FIFA-e su pojasnili da će proces kupovine biti jednostavan i interaktivan:

“Korisnici će moći vidjeti utakmice i kategorije za koje su dostupne ulaznice, odabrati određena sjedišta i nastaviti s kupovinom. Potvrdu će dobiti nakon što plaćanje bude završeno.”

Navijačima će biti omogućeno i da sami biraju konkretna mjesta putem mape stadiona, ali i da koriste opciju:

“Rezerviši najbolje sjedište”, koja automatski dodjeljuje najpovoljnije dostupne pozicije,pišu Vijesti

S obzirom na to da se bliži početak najvećeg fudbalskog događaja na svijetu, očekuje se ogroman interes navijača iz svih krajeva planete.

Za one koji žele uživo pratiti utakmice, ovo će biti jedna od posljednjih prilika da osiguraju svoje mjesto na stadionima.

