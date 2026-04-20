Politički analitičar iz Emirata pozvao na zatvaranje američkih baza u državi: Možemo se sami braniti

Politički analitičar i univerzitetski profesor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdulkhaleq Abdulla pozvao je na gašenje američkih baza u ovoj državi, jer kako navodi pokazali su da se mogu sami braniti.

“UAE-u više nije potrebna Amerika da ga brani, jer je tokom iranske agresije pokazao da se može samostalno braniti s izuzetnim uspjehom. Ono što UAE-u treba jeste da nabavi samo najbolje i najnovije oružje koje Amerika posjeduje. Stoga je vrijeme da se počne razmišljati o zatvaranju američkih baza, jer one predstavljaju teret, a ne stratešku prednost”, naveo je Abdulla.

Abdulkhaleq Abdulla je nerezidentni saradnik u Institutu za arapske zaljevske države, kao i gostujući saradnik na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Državljanin je UAE-a, rođen 1953. godine. Abdulla je penzionisani profesor političkih nauka. Bio je direktor Istraživačke jedinice za Zaljev u Šardži tokom 10 godina.

Doktorat iz političkih nauka stekao je na Univerzitetu Georgetown, a magistrirao na Američkom univerzitetu u Washingtonu, DC. Abdulla je bio Fulbright stipendista i gostujući profesor u Centru za savremene arapske studije na Univerzitetu Georgetown. Povremeno predaje kurs u okviru Master programa za zaljevske studije na Univerzitetu Katar. Njegovi istraživački interesi uključuju pitanja političkih promjena u Zaljevu i arapskom svijetu.

Ujedinjeni Arapski Emirati našli su se pod žestokim iranskim napadima nakon američko-izraelske agresije na Iran. Napadi su doveli do značajnog udara na reputaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata i opadanja broja turista.

Najvažnija američka vojna baza u UAE je Al Dhafra zračna baza, a prisutni su i na drugim vojnim lokacijama. Ove vojne lokacije dijele u saradnji s vojskom Emirata.

Facebook komentari