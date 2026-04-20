Snažan zemljotres magnitude 7,5 pogodio Japan, izdato upozorenje na tsunami…

Snažan zemljotres magnitude 7,5 pogodio je u ponedjeljak područje sjeveroistočno od Japana, nakon čega su vlasti izdale upozorenje na tsunami i pozvale stanovništvo da se udalji od obalnih područja gdje se očekuju valovi visoki do tri metra.

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, epicentar zemljotresa bio je u Tihom okeanu na dubini od 10 kilometara. Najveći valovi očekuju se u prefekturama Iwate, Aomori i Hokkaido, prenosi Reuters.

Premijerka Sanae Takaichi izjavila je novinarima da je vlada formirala krizni štab te pozvala građane u pogođenim područjima da se evakuiraju na sigurna mjesta.

Japanska televizija NHK prikazala je brodove koji napuštaju luku Hachinohe na Hokkaidu u očekivanju dolaska valova, dok se na ekranu emitovalo upozorenje „Tsunami! Evakuirajte se!“.

Zbog zemljotresa je obustavljen saobraćaj brzih vozova u prefekturi Aomori na sjeveru glavnog japanskog otoka Honshu, javila je novinska agencija Kyodo.

Zemljotres je dostigao nivo „gornjih 5“ na japanskoj seizmičkoj skali, što znači da je bio dovoljno snažan da oteža kretanje ljudi, a u takvim slučajevima često dolazi do urušavanja nearmiranih betonskih zidova.

Japan je jedna od seizmički najaktivnijih zemalja na svijetu, gdje se potresi bilježe najmanje svakih pet minuta. Smješten na tzv. „Vatrenom prstenu“ koji okružuje Tihi okean, Japan bilježi oko 20 posto svih zemljotresa jačine 6,0 i više u svijetu.

U regijama Hokkaido i Tohoku trenutno nema aktivnih nuklearnih elektrana, ali postoje postrojenja koja nisu u funkciji.

Kompanija Tohoku Electric saopćila je da provjerava eventualni uticaj zemljotresa i tsunamija na nuklearnu elektranu Onagawa, piše Fena.

