Koja je razlika između američke i iranske blokade Hormuškog moreuza?

Izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da je iransko zatvaranje Hormuškog moreuza “čudno” jer je američka blokada “već zatvorila prolaz” otvorila je pitanje šta zapravo podrazumijevaju mjere koje provode dvije strane.

Iako se obje politike nazivaju blokadom, način njihove provedbe i ciljevi bitno se razlikuju.

Iran je preko svog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost poručio da namjerava uspostaviti strogi nadzor nad prometom kroz Hormuški moreuz sve dok rat ne završi i ne uspostavi se trajni mir u regiji. Prema toj odluci, brodovi koji prolaze moreuzom podliježu detaljnoj kontroli, uključujući prikupljanje podataka o plovilima, izdavanje dozvola za prolazak te naplatu naknada za sigurnosne, zaštitne i ekološke usluge.

Takav pristup u praksi znači djelomično ograničavanje prometa i jačanje iranske kontrole nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.

S druge strane, američka blokada, kako ju je prvobitno predstavio Trump, trebala se odnositi na sve brodove koji pokušavaju ući ili izaći iz moreuza, uključujući i presretanje plovila koja Iranu plaćaju naknade za prolaz. Međutim, službeno tumačenje američke vojske nešto je drukčije. Fokus je stavljen na blokiranje iranskih luka, a ne na potpuno zatvaranje samog moreuza za međunarodni promet.

Američka strana pritom naglašava da ne namjerava ometati slobodu plovidbe za brodove koji putuju prema lukama izvan Irana ili iz njih dolaze, čime se pokušava zadržati kontinuitet globalne trgovine.

U praksi to znači da Iran nastoji aktivno kontrolisati i ograničiti promet kroz moreuz, dok Sjedinjene Američke Države svoje mjere usmjeravaju prvenstveno na ekonomski pritisak prema Iranu, bez formalne zabrane prolaska za ostale zemlje, pišu Vijesti.

