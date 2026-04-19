Može li 25. amandman smijeniti Donalda Trumpa? Scenarij koji nikada nije bio primijenjen, ali…

Nakon što je Donald Trump zaprijetio uništenjem „čitave jedne civilizacije”, sukobio se s papom i objavio AI sliku na kojoj je prikazan kao Isus, američki demokrati i neki republikanci dovode u pitanje njegovo zdravlje

Demokrati nastoje smijeniti Donalda Trumpa putem 25. amandmana, nakon što je zaprijetio kako će „čitava jedna civilizacija nestati” ako se Iran ne povuče – izjava koju su mnogi opisali kao potencijalni ratni zločin. Predsjednikovo postupanje s Epsteinovim dosjeima te, protekloga tjedna, objave na društvenim mrežama i napadi na papu Lava XIV. samo su intenzivirali tu raspravu, prenosi Deutsche Welle.

Što je 25. Amandman?

Ovaj amandman dodan je Ustavu SAD-a 1967. godine kako bi se razjasnili postupci u slučaju kada predsjednik ili potpredsjednik nije u mogućnosti nastaviti obnašati dužnost zbog smrti, ostavke ili bolesti. Iako je pitanje predsjedničke nesposobnosti odavno bilo predmetom rasprave, ubrzanje donošenja amandmana potaknuto je atentatom na predsjednika Johna F. Kennedyja u studenom 1963.

Amandman ima četiri odjeljka. Prvi omogućuje potpredsjedniku da postane predsjednikom ako predsjednik podnese ostavku ili umre. Drugi odjeljak uređuje zamjenu potpredsjednika, a treći dopušta privremeni i dobrovoljni prijenos ovlasti u slučaju kratkoročne predsjedničke nesposobnosti. Taj je odjeljak prethodno već primjenjivan, u najnovijem slučaju za predsjednika Georgea W. Busha (2002. i 2007.) te za predsjednika Bidena 2021. godine, tijekom kolonoskopija u anesteziji.

Novi pozivi na Trumpovu smjenu temelje se na četvrtom odjeljku amandmana, koji predviđa razrješenje s dužnosti ako predsjednik „nije u mogućnosti obavljati ovlasti i dužnosti svog ureda”.

U tom scenariju potpredsjednik i većina čelnika izvršnih odjela, ili nekog drugog tijela koje osnuje Kongres, mogu proglasiti predsjednika nesposobnim za službu. Potpredsjednik tada postaje vršitelj dužnosti predsjednika. Taj odjeljak nikada nije bio primijenjen.

Tko poziva na Trumpovu smjenu?

Demokratski zastupnik Jamie Raskin iz Marylanda predložio je osnivanje povjerenstva za Trumpovu smjenu, ako se utvrdi da više nije sposoban obnašati dužnost. Pedeset drugih demokratskih zastupnika u Zastupničkom domu podržali su taj prijedlog.

„Nalazimo se na opasnom rubu provalije i sada je pitanje nacionalne sigurnosti da Kongres ispuni svoje obveze prema 25. amandmanu kako bi zaštitio američki narod”, napisao je Raskin u priopćenju 14. travnja.

No nisu samo demokrati ti koji pozivaju na Trumpovu smjenu – javljaju se i glasovi s političke desnice. Bivša republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene 7. travnja na X-u se izjavila u prilog 25. amandmana, nakon što je Trump uputio svoju prijetnju Iranu koja je mogla rezultirati uništenjem civilizacije.

„Ne možemo pobiti čitavu jednu civilizaciju. To je zlo i ludilo”, rekla je.

I javnost je sve više zabrinuta zbog Trumpove sposobnosti vladanja. Anketa Reuters/Ipsos s kraja veljače pokazala je kako samo 45 posto Amerikanaca smatra da je Trump „mentalno oštrouman i sposoban nositi se s izazovima”.

Zašto 25. amandman, a ne opoziv?

Trump je već u svom drugom mandatu suočen s pozivima na opoziv. Međutim, u Zastupničkom domu pod republičkom kontrolom ti pozivi nisu daleko odmakli. Trump je jedini predsjednik u povijesti SAD-a koji je dva puta bio opozvan – oba puta u prvom mandatu. Oba puta oslobodio ga je Senat pod kontrolom republikanaca.

U intervjuu za časopis Time 10. travnja Raskin je rekao kako zastupnici nemaju „sredstava za pokretanje postupka opoziva”. „Nema ni jednog republikanca koji je pozvao na opoziv ili nam naznačio interes za opozivom u ovom trenutku.”

Demokrati su trenutno u manjini i u Zastupničkom domu i u Senatu, no s međuizborima u studenom to bi se uskoro moglo promijeniti.

„Dobar dio govora o 25. amandmanu čisto je politički”, rekao je za DW Mark Graber, profesor prava na Sveučilištu Maryland. „Osmišljeno je kako bi se Republikanska stranka poistovjetila s Donaldom Trumpom na način koji im neće olakšati odmak od njega. Ili ga sada odbacuju, ili mogu reći da kasnije nisu mogli ništa učiniti.”

Hoće li 25. amandman biti primijenjen?

Čak i ako se amandman primijeni, Trump bi mogao ustvrditi da nikakve nesposobnosti nema tako što bi „podnio pisanu izjavu suprotnog sadržaja”. U tom scenariju, ako potpredsjednik i kabinet ustrajnu na svom stavu, Kongres bi glasao o tome, a za predsjednikovu smjenu potrebna je dvotrećinska većina.

Iako je amandman tehnički moguće primijeniti, politički je to još daleko.

„Trumpov kabinet i Kongres čini se da su zadovoljni onim što Trump čini”, rekao je Graber. Bivši visoki dužnosnici koji su razgovarali s voditeljicom washingtonskog ureda DW-a Ines Pohl također su izrazili sumnje.

„Pa, ne mislim da će biti primijenjen, bez obzira na to je li to opravdano ili ne”, rekao je John Bolton, jedan od Trumpovih bivših savjetnika za nacionalnu sigurnost iz prvog mandata. „Ja sam pravnik, ne psihijatar, pa o tome ne mogu stvarno suditi. No njegov problem nije nužno mentalne prirode – problem je u tome što ne razumije ili ne mari previše za širi svijet. Usredotočen je na ono što koristi Donaldu Trumpu i to oblikuje sve – od Irana do načina na koji postupa prema NATO-u i američkim saveznicima.”

Umirovljeni general-poručnik Ben Hodges izrazio se slično. „Iskreno, ne mislim da u Kongresu ima dovoljno republikanaca koji bi imali hrabrosti to učiniti, iz raznih razloga”, rekao je za DW. „Dakle, čini se da je to vrlo malo vjerojatno, no za Ameriku nije dobro da smo u situaciji u kojoj mnogi smatraju kako je to nužno rješenje.”

Graber također smatra kako je malo vjerojatno da će 25. amandman biti primijenjen. „Dok republikanci ne prestanu podupirati Donalda Trumpa, opoziv i 25. amandman ostaju tek teorije”, rekao je.

