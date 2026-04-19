Iran: Hormuški moreuz ostat će zatvoren dok se ne ukine američka blokada

Hormuški moreuz ostat će zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ukinu blokadu iranskih luka, objavila je mornarica Iranske revolucionarne garde putem državnih medija.

Riječ je o jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kojom prolazi značajan dio globalne trgovine energentima.

Ova odluka dolazi nakon što je mornarica upozorila sve brodove da ostanu usidreni u blizini moreuza, naglasivši da će se svaki pokušaj približavanja smatrati saradnjom s “neprijateljem”. Time se dodatno pojačava napetost u regiji i povećava rizik za međunarodni pomorski promet.

Hormuški moreuz bio je zatvoren veći dio trajanja sukoba, ali Iran ga je nakratko ponovo otvorio dan ranije prije nego što je povukao tu odluku. Takvi nagli zaokreti dodatno destabiliziraju tržišta i otežavaju planiranje globalnih opskrbnih lanaca.

Dugotrajnije zatvaranje moreuza imalo bi ozbiljne posljedice za svjetsko tržište nafte i ukapljenog plina, budući da kroz taj prolaz inače prolazi oko petine ukupne svjetske opskrbe tim energentima. Cijene su prethodno naglo pale nakon najave ponovnog otvaranja moreuza te su ostale relativno niske nakon što je stupio na snagu dvosedmični sporazum o primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Uprkos povremenim smirivanjima situacije, globalno tržište već je pretrpjelo značajne gubitke. Prema podacima Reutersa i procjenama analitičara, od početka sukoba izgubljeno je više od 50 milijardi dolara vrijednosti sirove nafte

