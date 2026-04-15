Svijet

Pezeškijan: “Pojedine evropske države su pokazale hrabrost u kritikama Izraela”

3.3K  
Objavljeno prije 20 minuta

Teheran vidi promjene u globalnim odnosima, poručio je

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da su pojedine evropske države zauzele “hrabriji i odgovorniji” stav prema izraelskim vojnim operacijama na Bliskom istoku, navodeći da takvi potezi, prema njegovim riječima, ukazuju na promjene u međunarodnim odnosima.U objavi na društvenoj mreži X, Pezeškijan je poručio da Iran posebno cijeni stavove zemalja koje su, kako tvrdi, prešle iz faze verbalnih osuda u konkretne diplomatske i političke poteze. Među njima je naveo Italiju, Španiju i Tursku, kao i Kinu, Rusiju i Egipat, ističući da njihovi stavovi odražavaju “rastuće neslaganje sa aktuelnom politikom Izraela”.

Prema njegovim riječima, oštrije reakcije pojedinih država proizlaze iz “dubokih historijskih i kulturnih vrijednosti” koje, kako je naveo, oblikuju njihov pristup sukobu u regionu. Dodao je da Iran pozdravlja svaki oblik političkog pritiska koji, po njegovom mišljenju, može doprinijeti smirivanju situacije.

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i sve izraženijih podjela unutar međunarodne zajednice oko načina rješavanja sukoba u regionu.

Istovremeno, prema diplomatskim izvorima, pojedine evropske zemlje razmatraju dodatne korake u svojim vanjskopolitičkim odnosima prema Izraelu, uključujući reviziju postojećih sporazuma i jačanje humanitarnih inicijativa.

Pezeškijan je, prema istim izvorima, posljednjih dana intenzivirao diplomatske kontakte s evropskim liderima, uključujući i telefonski razgovor s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron), u pokušaju da dodatno pojača međunarodni pritisak za smirivanje sukoba,piše Avaz


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh