Pezeškijan: “Pojedine evropske države su pokazale hrabrost u kritikama Izraela”

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da su pojedine evropske države zauzele “hrabriji i odgovorniji” stav prema izraelskim vojnim operacijama na Bliskom istoku, navodeći da takvi potezi, prema njegovim riječima, ukazuju na promjene u međunarodnim odnosima.U objavi na društvenoj mreži X, Pezeškijan je poručio da Iran posebno cijeni stavove zemalja koje su, kako tvrdi, prešle iz faze verbalnih osuda u konkretne diplomatske i političke poteze. Među njima je naveo Italiju, Španiju i Tursku, kao i Kinu, Rusiju i Egipat, ističući da njihovi stavovi odražavaju “rastuće neslaganje sa aktuelnom politikom Izraela”.

Prema njegovim riječima, oštrije reakcije pojedinih država proizlaze iz “dubokih historijskih i kulturnih vrijednosti” koje, kako je naveo, oblikuju njihov pristup sukobu u regionu. Dodao je da Iran pozdravlja svaki oblik političkog pritiska koji, po njegovom mišljenju, može doprinijeti smirivanju situacije.

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i sve izraženijih podjela unutar međunarodne zajednice oko načina rješavanja sukoba u regionu.

Istovremeno, prema diplomatskim izvorima, pojedine evropske zemlje razmatraju dodatne korake u svojim vanjskopolitičkim odnosima prema Izraelu, uključujući reviziju postojećih sporazuma i jačanje humanitarnih inicijativa.

Pezeškijan je, prema istim izvorima, posljednjih dana intenzivirao diplomatske kontakte s evropskim liderima, uključujući i telefonski razgovor s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron), u pokušaju da dodatno pojača međunarodni pritisak za smirivanje sukoba,piše Avaz

