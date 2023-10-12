Guterres apelovao na SAD i Iran da ponovo pregovaraju o miru…

Glavni sekretar UN-a António Guterres pozvao je SAD i Iran da nastave pregovore kako bi se okončao rat.

“Nakon sedmica razaranja i patnje jasno je da za ovaj sukob na Bliskom istoku ne postoji vojno rješenje. Pozivam na nastavak razgovora kako bi se postigao dogovor”, poručio je Guterres na društvenoj mreži X.

Dodao je da se prekid vatre mora očuvati te da sva kršenja moraju prestati.

“Sve strane u sukobu moraju poštovati slobodu plovidbe, uključujući i Hormuški moreuz, u skladu s međunarodnim pravom”, naveo je.

Njegova objava dolazi nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je blokada Hormuškog moreuza stupila na snagu.

Istovremeno, nastavak pregovora i dalje je neizvjestan.

Prema dostupnim informacijama, američki dužnosnici vode interne razgovore o mogućoj organizaciji novog sastanka s iranskim predstavnicima ako se za to ukaže prilika.

S druge strane, iranski predsjednik Masoud Pezeškijan rekao je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da su “nerazumni zahtjevi” SAD-a spriječili postizanje dogovora na pregovorima tijekom vikenda.

“Jasno smo iznijeli uvjete za prekid vatre i ostajemo im predani. Pretjerani zahtjevi SAD-a spriječili su postizanje sporazuma… Iran će nastaviti pregovore isključivo u okviru međunarodnog prava”, rekao je Pezeškijan, prenose iranski državni mediji, pišu Vijesti.

