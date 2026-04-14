Vens: Iransko zatvaranje moreuza predstavlja ekonomski terorizam protiv svijeta

Džej Di Vens (JD Vance), potpredsjednik SAD, optužio je Iran za ekonomski terorizam zbog zatvaranja Hormuškog moreuza, dok je američku blokadu iranskih luka nazvao ravnopravnim odgovorom.Iransko zatvaranje moreuza predstavlja ekonomski terorizam protiv cijelog svijeta. Oni su u suštini zaprijetili svakom brodu koji prolazi kroz Hormuški moreuz. Pa, kao što je pokazao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, dvije strane mogu igrati tu igru. Ako će Iranci pokušati da se upuste u ekonomski terorizam, mi ćemo se držati jednostavnog principa da ni iranski brodovi neće izlaziti – rekao je Vens u ponedjeljak za Fox News u razgovoru s Bret Baier.

Pomorska blokada počela je u 10 sati po istočnom vremenu u ponedjeljak, nakon što su vikend mirovni pregovori u Pakistanu završeni bez pomaka.

Islamska revolucionarna garda Irana obećala je odmazdu, a iranski zvaničnici upozorili su na domino-efekte po globalnu ekonomiju, uključujući i američke potrošače. Vens je rekao da od Irana zavisi hoće li biti novih direktnih razgovora sa SAD.

– To je pitanje koje je najbolje postaviti Irancima, jer je lopta zaista u njihovom dvorištu. Moramo imati njihovu konačnu obavezu da neće razvijati nuklearno oružje. I mislim da, ako su Iranci spremni da se nađu s nama na toj tački, ovo može biti veoma, veoma dobar dogovor za obje zemlje. Ako nisu spremni na to, to je njihov izbor – rekao je Vens za Fox News u ponedjeljak.

Potpredsjednik je dodao da iranski tim u Pakistanu nije bio u poziciji da “postigne dogovor”, zbog čega su, kako kaže, SAD napustile pregovore nakon 21 sata. Mislim da smo stekli određena saznanja o tome kako Iranci pregovaraju i to je na kraju razlog zašto smo napustili Pakistan. Jer smo shvatili da nisu bili u stanju da postignu dogovor; mislim da tim koji je bio tamo nije mogao zaključiti sporazum i morali su se vratiti u Teheran, bilo kod vrhovnog vođe ili nekog drugog, da dobiju odobrenje za uslove koje smo postavili – kazao je Vens,piše Avaz

Dodao je da je ostvaren određeni napredak, ali ne i dovoljan kada je riječ o uklanjanju iranskog obogaćenog uranija i osiguravanju da Teheran ne može imati nuklearno oružje.

– Pomjerili su se u našem pravcu, zbog čega možemo reći da je bilo nekih dobrih signala, ali nisu se pomjerili dovoljno daleko. Zaista postoji, mislim, veliki dogovor koji se može postići, ali je na Irancima da naprave sljedeći korak – rekao je Vens, stavljajući odgovornost na Iran da se vrati za pregovarački sto.

