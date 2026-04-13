Turska demantovala tvrdnje o prijetnji invazijom na Izrael…

Tvrdnje koje kruže u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a kojima se predsjedniku Republike Turske, Recepu Tayyipu Erdoğanu pripisuje izjava da je ‘Turska zaprijetila invazijom na Izrael’, u potpunosti su neutemeljene.

Kako se navodi u objavi Centra za borbu protiv dezinformacija Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turske, takve tvrdnje ne odražavaju činjenice i predstavljaju narative usmjerene na podrivanje regionalne stabilnosti.

Ističe se da Turska, u skladu sa svojom dugogodišnjom državnom tradicijom i vizijom, dosljedno ima vodeću ulogu – kako u regiji tako i šire – u zagovaranju okončanja krvoprolića, zaštite civila i uspostavljanja trajnog mira.

“U rješavanju regionalnih kriza i sporova, Turska je uvijek davala prioritet međunarodnom pravu i diplomatskim kanalima, slijedeći pristup koji smanjuje, a ne povećava tenzije.

Pod vodstvom predsjednika Erdoğana, Turska ostaje posvećena osiguravanju da narodi regije žive u miru, sigurnosti i prosperitetu, bez diskriminacije”, navode iz Centra za borbu protiv dezinformacija Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turske.

Naglašavaju da se manipulativni sadržaji koji nastoje iskriviti napore i humanitarni pristup Turske ne bi trebali biti prihvaćeni kao vjerodostojni. Kako je navedeno, Turska će, kao i do sada, nastaviti biti glas pravde i mira u regiji, piše Fena.

