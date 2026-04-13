Trump nije ni spomenuo izbore u Mađarskoj, Musk se žalio…

Vladavina premijera Mađarske Viktora Orbana, koja je trajala 16 godina, završena je sinoć teškim porazom od Petera Magyara.

Najautokratskiji čelnik Evropske unije, te bliski saveznik Donalda Trumpa i Vladimira Putina, tako će otići sa vlasti u Mađarskoj, a to je izazvalo brojne komentare čelnika širom svijeta.

Zanimljivo, Donald Trump o Viktoru Orbanu i izborima u Mađarskoj nije rekao ni riječi, čak ni dok je iznosio mišljenje o raznim drugim temama putem objava na društvenim mrežama, u televizijskom intervjuu i kratkom druženju s novinarima.

Ipak, nekoliko njegovih saveznika, poput tehnološkog tajkuna Elona Muska, žalilo se zbog rezultata glasanja u Mađarskoj.

“Sorosova organizacija preuzela je Mađarsku”, napisao je Musk na svojoj platformi X. Milijarder, finansijer i glavni demokratski donator George Soros, mađarski imigrant u Sjedinjenim Državama, dugo je bio meta kritika mnogih konzervativaca.

Orban je bio prvi evropski čelnik koji je podržao Trumpa tokom njegove predsjedničke kampanje 2016. godine.

Trump je prošle sedmice rekao da je njegova administracija spremna “iskoristiti punu ekonomsku moć Sjedinjenih Država kako bi ojačala mađarsku privredu” ako Orban pobijedi, pišu Vijesti.

