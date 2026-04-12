Objavljeni prvi nepotpuni rezultati izbora: Velika prednost za opoziocioni blok Petera Mađara, u parlament ulazi i radikalna “Naša domovina”

Nacionalna izborna komisija objavila je prve nepotpune rezultate izbora na 6,56 posto prebrojanih biračkih mjesta.

Prema njima opozicioni blok Tisa Petera Mađara osvaja 110 mandata mandat, dok stranka aktuelnog premijera Viktora Orbana Fides je na 71 mandata.

Ultradesničarska Naša domovina Laslo Torockaja je uspjela preći cenzus i trenutno su na devet mandata.

Ako se ova dinamika nastavi, Orban će nakon 16 godina završiti u opoziciji, ali stranka Petera Mađara neće imati dvotrećinsku podršku, kako su to neka istraživanja pokazivala

