Vijesti iz Pakistana navodno cure u Teheran: ‘Ozbiljno neslaganje SAD-a i Irana oko jednog pitanja

Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim potvrdila je da Sjedinjene Američke Države i Iran razmjenjuju poruke s ciljem „postizanja zajedničkog okvira za pregovore“.

Agencija se poziva na svog dopisnika iz glavnog grada Pakistana te navodi da napredak otežavaju „uobičajeni pretjerani zahtjevi“ Washingtona. Iako su konsultacije u toku, Tasnim ističe da je „pitanje Hormuškog moreuza jedno od pitanja oko kojeg postoji ozbiljno neslaganje“.

Iran tvrdi da su razgovori ušli u „fazu stručnjaka“

Razgovori između Irana i SAD-a ušli su u „fazu stručnjaka“, u kojoj se sastaju odbori specijalizirani za ekonomska, vojna, pravna i nuklearna pitanja, objavila je iranska vlada danas poslijepodne na platformi X.

Pregovori se nastavljaju kako bi se „finalizirali tehnički detalji“, dodaje se u objavi.

Iranska delegacija broji 71 osobu, uključujući pregovarače, stručnjake, predstavnike medija i sigurnosnih snaga, izvijestio je državni medij Tasnim, dok su Sjedinjene Američke Države također dovele „skup stručnjaka za relevantna područja“, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće za CNN.

