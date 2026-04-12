Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim potvrdila je da Sjedinjene Američke Države i Iran razmjenjuju poruke s ciljem „postizanja zajedničkog okvira za pregovore“.
Agencija se poziva na svog dopisnika iz glavnog grada Pakistana te navodi da napredak otežavaju „uobičajeni pretjerani zahtjevi“ Washingtona. Iako su konsultacije u toku, Tasnim ističe da je „pitanje Hormuškog moreuza jedno od pitanja oko kojeg postoji ozbiljno neslaganje“.
Iran tvrdi da su razgovori ušli u „fazu stručnjaka“
Razgovori između Irana i SAD-a ušli su u „fazu stručnjaka“, u kojoj se sastaju odbori specijalizirani za ekonomska, vojna, pravna i nuklearna pitanja, objavila je iranska vlada danas poslijepodne na platformi X.
Pregovori se nastavljaju kako bi se „finalizirali tehnički detalji“, dodaje se u objavi.
Iranska delegacija broji 71 osobu, uključujući pregovarače, stručnjake, predstavnike medija i sigurnosnih snaga, izvijestio je državni medij Tasnim, dok su Sjedinjene Američke Države također dovele „skup stručnjaka za relevantna područja“, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće za CNN.
Vijesti iz Pakistana navodno cure u Teheran: ‘Ozbiljno neslaganje SAD-a i Irana oko jednog pitanja
