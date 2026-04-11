Zohran Mamdani o ratu s Iranom: “Trošimo desetine milijardi dolara da bi se ubijali ljudi”

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamadani (Zohran Mamdani) oštro je kritikovao visoke troškove aktuelnog sukoba s Iranom, tvrdeći da ogromna izdvajanja za rat direktno ugrožavaju ulaganja u ključne javne usluge.U specijalnom izdanju emisije “Talk To Al Jazeera”, Mamadani je izjavio da vlada Sjedinjenih Američkih Država može trošiti i do 900 miliona dolara dnevno na ratne operacije, dok se istovremeno radničkim porodicama poručuje da su ulaganja u zdravstvo, stanovanje i obrazovanje nerealna.

– Govori se o ratu u kojem su ubijene hiljade civila. Trošimo desetine milijardi dolara da bi se ubijali ljudi. Taj novac bi mogao olakšati život radnicima – rekao je.

Posljedice po društvo

Mamadani je pitanje predstavio i kao ekonomsko i kao moralno, naglašavajući šire posljedice po društvo.

– U srži svakog rata nalazi se dehumanizacija. A dehumanizacija nikada ne ostaje ograničena samo na rat. Kada normalizujete ubijanje u inostranstvu, normalizujete okrutnost i kod kuće – poručio je.

Ukazao je i na nedavni incident u kojem je mlada muslimanka napadnuta na stanici metroa, tvrdeći da je napadač spominjao civilne žrtve u Iranu.Protivljenje ratu u SAD

On je naglasio da u Sjedinjenim Američkim Državama raste protivljenje ratu.

– Postoji duboko protivljenje ovom ratu… ne samo političko ili proceduralno, nego iskreno, moralno – rekao je, dodajući da je sukob “duboko nepopularan” zbog ljudskih gubitaka i finansijskog opterećenja.

Govoreći o budžetskim prioritetima, Mamadani je istakao: “Pitanja o kojima često govorim… odbacuju se kao nemoguća ili nerealna. Ipak, koštala bi samo djelić onoga što se troši na ovaj rat”.

Na pitanje da li ga frustrira obim dnevne potrošnje na rat, odgovorio je: “To bi trebalo da frustrira sve nas”,piše Avaz

Na kraju je, ponavljajući misao koja se pripisuje Tupaku Šakuru (Tupac Shakur), poručio: “Uvijek imamo novca za rat, ali ne i da nahranimo siromašne”.

