Procurilo šta je Trump tražio od šefa NATO-a, hitno, u roku od nekoliko dana…

Donald Trump je u srijedu, tokom sastanka s glavnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, od članica Saveza zatražio hitne i vrlo konkretne poteze kako bi se osigurala sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz, rekla su za CNN dvojica evropskih diplomata upućenih u razgovor.

Jedan od njih kaže da je Trump tražio da se te obaveze preuzmu doslovno u roku od nekoliko dana. Drugi ističe da pitanje nije hitno samo za Sjedinjene Države, nego jednako tako i za Evropu.

Jedan od diplomata dodaje kako je bilo korisno da neko poput Ruttea, kao svojevrsni “prijatelj”, objasni Trumpu da su saveznici u NATO-u bili “potpuno šokirani” ratom protiv Irana — pri čemu su neke države morale evakuisati svoje građane iz regije — te mu jasno dati do znanja da zemlje Saveza zajednički rade na tome da pomognu ponovo otvoriti moreuz.

“Ono što gledamo pod vodstvom britanskog premijera Keira Starmera i ovih 34 zemalja koje tijesno sarađuju sa Sjedinjenim Državama jest, naravno, zajednička obaveza i potpuna saglasnost da se zatvaranje moreuza ne može prihvatiti. On mora biti otvoren. A kada se otvori, moramo ga takvim i održati”, naglasio je Rutte u Washingtonu u četvrtak, prenosi Jutarnji list.

Ipak, Trump je i nakon sastanka s Rutteom u srijedu na društvenim mrežama nastavio udarati po NATO-u.

“NATO NIJE BIO TU KAD NAM JE TREBAO, A NEĆE BITI TU NI AKO NAM OPET ZATREBA”, napisao je te večeri, pišu Vijesti.

Facebook komentari