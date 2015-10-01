Šef NATO-a: Neke članice su podbacile u ratu protiv Irana…

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je svoju frustraciju NATO-om tokom privatnog sastanka s glavnim sekretarom Markom Rutteom u srijedu, u trenutku kada su odnosi u vojnom savezu zbog rata u Iranu dostigli kriznu tačku.

“Očito je razočaran mnogim saveznicima NATO-a i mogu razumjeti njegovo stajalište”, rekao je Rutte u emisiji CNN-a “The Lead with Jake Tapper”, nakon što je proveo više od dva sata u Bijeloj kući.

“Ovo je bio vrlo iskren, vrlo otvoren razgovor, ali i razgovor između dva dobra prijatelja”, rekao je.

Rutte je to rekao nekoliko sati nakon što je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt citirala Trumpa koji je rekao za NATO da je testiran te da je podbacio tokom rata u Iranu.

Nekoliko NATO zemalja odbilo je podržati američku vojnu kampanju protiv Irana tako što su uskratile američkim vojnim avionima korištenje svog zračnog prostora ili nisu poslale pomorske snage kako bi pomogle u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza za naftne tankere.

Bez navođenja država, Rutte je rekao da smatra kako su “neke” NATO zemlje podbacile u ispunjavanju svojih obaveza u operaciji u Iranu, ali da je “velika većina Evropljana” bila od pomoći. Bijela kuća nije objavila detalje razgovora. Trump je nakon sastanka na Truth Socialu napisao velikim slovima: “NATO nije bio tu kada smo ga trebali i neće biti tu ako ga ponovo budemo trebali”.

Trump je više puta nazvao NATO “papirnatim tigrom” i posljednjih sedmica zaprijetio povlačenjem iz 32-članog transatlantskog saveza, tvrdeći da se evropski saveznici SAD-a oslanjaju na američke sigurnosne garancije, a pritom ne pružaju dovoljnu podršku američko-izraelskoj kampanji bombardovanja u Iranu.

Iako je Trump u utorak rekao da će napadi na Iran biti pauzirani dvosedmičnim primirjem, posljedice sukoba i dalje opterećuju odnose Washingtona i njegovih saveznika, što sugeriše da bi diplomatske posljedice mogle potrajati duže.

Rutte, u Evropi poznat kao “Šaptač Trumpu”, razvio je topao odnos s američkim predsjednikom uprkos napetostima te je prošle godine američkog predsjednika nazvao “tatom” koji smiruje školsku tučnjavu između Izraela i Irana. Drugi evropski diplomat opisao je Rutteov pristup Trumpu kao pokoran, ali učinkovit, prenosi Index.hr.

Sukob oko Irana produbio je transatlantske napetosti oko Ukrajine, Grenlanda i vojnih izdvajanja. Zvaničnik NATO-a rekao je da će Rutte tokom boravka u Bijeloj kući nastojati povećati saradnju u odbrambenoj industriji te razgovarati o ratovima u Iranu i Ukrajini. Trump je također razgovarao s Emmanuelom Macronom u srijedu, saopćio je francuski predsjednik u objavi na X-u.

Facebook komentari