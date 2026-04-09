Sanders najavio rezoluciju o obustavi vojne pomoći Izraelu

Objavljeno prije 45 minuta

Američki senator Bernie Sanders objavio je u srijedu da će naredne sedmice predstaviti rezoluciju s ciljem zaustavljanja vojne pomoći SAD prema Izraelu, prenosi Anadolu Agency.

Sanders je kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i predsjednika SAD Donalda Trumpa zbog, kako je naveo, “katastrofalnog rata” s Iranom.

– Nije iznenađenje. Netanyahu je uvjerio Trumpa da uđe u katastrofalan rat u Iranu. Ne smijemo dozvoliti da Izrael i dalje oblikuje američku vojnu i vanjsku politiku – rekao je.

Sljedeće sedmice ću predložiti rezoluciju za zaustavljanje vojne pomoći Izraelu – napisao je Sanders na platformi X.Više američkih zakonodavaca često iznosi zahtjeve da SAD prestanu isporučivati oružje Izraelu i učestvovati u njegovi vojnim akcijama,pišu Vijesti


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
