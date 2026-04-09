Trump: Ako se postignuti sporazum ne provede, počinje pucnjava snažnija nego ikad

Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje, uz dodatno streljivo, oružje i sve što je primjereno i potrebno za smrtonosno vođenje operacija i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja, ostat će raspoređeni u Iranu i oko njega sve dok se POSTIGNUTI SPORAZUM u potpunosti ne provede.

Ako iz bilo kojeg razloga do toga ne dođe, što je vrlo malo vjerovatno, tada ‘počinje pucnjava’, veća, bolja i snažnija nego što je iko ikada vidio.

Dogovoreno je još davno, uprkos svoj lažnoj retorici koja tvrdi suprotno – NEMA NUKLEARNOG ORUŽJA i Hormuški moreuz BIT ĆE OTVOREN I SIGURAN. U međuvremenu, naša sjajna vojska se naoružava i odmara, zapravo se raduje svom sljedećem pohodu. AMERIKA SE VRATILA!”, napisao je Trump. 24 sata nakon što je Trump objavio da će SAD obustaviti napade na Iran, raste neizvjesnost hoće li privremeno primirje opstati. Jučer je Izrael pokrenuo snažan val napada na Liban, pri čemu je, prema izvještajima, ubijeno više od 250 ljudi,pišu Vijesti

Izrael i SAD tvrde da Liban nije obuhvaćen sporazumom o primirju, dok se Iran i Pakistan s tim ne slažu. Kao odgovor na izraelske napade, Hezbolah, grupa koju podržava Iran sa sjedištem u Libanu, objavio je da je ispalio rakete prema sjeveru Izraela.

