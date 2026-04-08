SAD i Iran dogovorili dvosedmični prekid vatre, oglasio se Trump

Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu – odnosno 2 sata ujutro po srednjoevropskom – da ponovno otvori Hormuški moreuz, ključan za globalnu opskrbu naftom.

U protivnom je zaprijetio uništenjem “čitave jedne civilizacije”.

Iran i Izrael također su potvrdili da su pristali na dvosedmični prekid vatre.

Trump je potom na društvenoj mreži Truth Social objavio:

“Na temelju razgovora s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i feldmaršalom Asimom Munirom, koji su zatražili da odgodim razornu silu koja je večeras trebala biti usmjerena prema Iranu, te pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, ODMAH i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog moreuza, pristajem obustaviti bombardiranje i napad na Iran na razdoblje od dvije sedmice. To će biti obostrani PREKID VATRE!

Razlog za to je što smo već ispunili i nadmašili sve vojne ciljeve te smo vrlo blizu konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU s Iranom i MIRU na Bliskom istoku. Od Irana smo zaprimili prijedlog u 10 tačaka i smatramo da predstavlja dobru osnovu za pregovore. Gotovo sva dosadašnja sporna pitanja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana već su usuglašena, no razdoblje od dvije sedmice omogućit će da se sporazum dovrši i formalizira.U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsjednik, ali i u ime zemalja Bliskog istoka, čast mi je što se ovaj dugogodišnji problem približava rješenju. Hvala vam na pažnji.

Predsjednik DONALD J. TRUMP”, objavio je Trump.

