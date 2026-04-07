Nove prijetnje iz Washingtona: Trump Iranu dao “posljednji rok”…

Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pomjerio rok Iranu za postizanje dogovora ili otvaranje Hormuškog moreuza, ovaj put s ponedjeljka na utorak. U najnovijem odgađanju zaprijetio je da će, ako ne bude dogovora, Iran “čekati pakao”, prenosi Associated Press.

Trumpov pristup posljednjih sedmica obilježavaju nagle promjene između prijetnji, odgoda i tvrdnji o napretku pregovora, ponekad i u istoj izjavi. Iranska agencija IRNA objavila je da je Teheran odbio najnoviji prijedlog primirja, nakon čega je Trump poručio da je rok u utorak u 20 sati konačan, prenosi Index.

“Neće imati mostove. Neće imati elektrane. Neće imati ništa”, rekao je Trump. Generalni sekretar UN-a António Guterres upozorio je da su napadi na civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim pravom, ali je Trump rekao da ga ne brine mogućnost ratnih zločina.

Sve je počelo 21. marta kada je Trump poručio da će SAD napasti iransku energetsku infrastrukturu ako Iran u roku od 48 sati ne otvori Hormuški moreuz. Rok je prvobitno bio 23. mart, ali ga je Trump više puta produžavao, uz tvrdnje da pregovori napreduju.

Ipak, paralelno je pojačavao prijetnje, najavljujući uništenje elektrana, naftnih bušotina i drugih postrojenja ako dogovor ne bude postignut “uskoro”. Kako se rok približavao, poruke su postajale sve oštrije.

U ponedjeljak je Trump rekao da je ovo posljednje odgađanje i upozorio da bi Iran mogao biti razoren “u jednoj noći”. Dodao je da postoji plan prema kojem bi mostovi širom zemlje mogli biti uništeni u kratkom roku.

Iranski diplomata Mojtaba Ferdousi Pour izjavio je da Iran više nema povjerenja u američku administraciju nakon ranijih napada tokom pregovora, te da pristaje samo na kraj sukoba uz garancije da neće biti novih napada.

Uprkos tenzijama, jedan regionalni zvaničnik naveo je da pregovori još traju. U međuvremenu, izraelski Kanal 13 prikazuje odbrojavanje do isteka roka u utorak navečer, pišu Vijesti.

