Trump: Želite istinu o Grenlandu? Mi ga želimo, NATO nam ga ne želi dati

Znate, sve je počelo, ako želite znati istinu, s Grenlandom. Mi želimo Grenland. Oni nam ga ne žele dati. A ja sam rekao: ‘Doviđenja'”, izjavio je američki predsjednik, koji je zaprijetio povlačenjem iz vojnog saveza.

Republikanski vođa zaprijetio je aneksijom Grenlanda, golemog arktičkog teritorija pod suverenitetom članice NATO-a Danske, ali se povukao pred protivljenjem evropskih saveznika.

“NATO je tigar od papira”, ponovio je američki predsjednik na konferenciji za novinare, naglašavajući da se ruski predsjednik Vladimir Putin “ne boji NATO-a”.

“On se boji nas, i to jako. To mi je često govorio”, rekao je.Američki predsjednik osudio je to što su saveznici “učinili sve što su mogli da nam ne pomognu. Nisu nam čak omogućili ni korištenje pisti.”

Očekuje se da će glavni sekretar NATO-a Mark Rutte ove sedmice posjetiti Washington, gdje će se u srijedu sastati s Donaldom Trumpom, američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom i ministrom rata Peteom Hegsethom, najavio je NATO u petak.

“Dolazi k meni u srijedu, kao što znate. On je sjajan momak. Glavni sekretar je sjajan”, izjavio je Trump,pišu Vijesti

Mark Rutte mjesecima hoda po tankoj žici između uvreda američkog predsjednika na račun evropskih saveznika, koje je među ostalim nazvao “kukavicama”, i potrebe da ih brani, a da pritom Trumpa ne uznemiri.

Trump je također napao američke saveznike u Aziji, optužujući Južnu Koreju, Japan i Australiju da se drže po strani.

“Imamo 45.000 vojnika u Južnoj Koreji kako bismo ih zaštitili od Kim Jong Una, s kojim se jako dobro slažem. Rekao je neke jako lijepe stvari o meni”, izjavio je Trump i dodao: “Primijetili ste kako dobro stvari idu u Sjevernoj Koreji, jako dobro.”

