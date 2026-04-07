Napad na Univerzitet Šarif: Teheran optužuje SAD i Izrael za gađanje ključne naučne institucije

Američko-izraelski napadi pogodili su i Univerzitet Šarif (Sharif University of Technology) u Teheranu, jedan od najprestižnijih naučnih univerziteta u Iranu, koji se često poredi s američkim Masačusetskim tehnološkim institutom (Massachusetts Institute of Technology – MIT).Novinar Al Jazeere Tohid Asadi, koji izvještava iz Teherana, naveo je da je kompleks univerziteta pretrpio velika oštećenja, uključujući džamiju i laboratorije.

– Područje Šarifa svjedočilo je i drugim napadima, uključujući i onaj na gasno postrojenje. Iransko ministarstvo nauke i tehnologije saopćilo nam je da je od početka rata 28. februara pogođeno najmanje 30 univerziteta – rekao je Asadi, dodajući da su širom Irana gađani i drugi civilni objekti, poput cesta, elektrana i mostova.

Prvi potpredsjednik Irana Mohamad Reza Aref (Mohammad Reza Aref) optužio je Sjedinjene Američke Države da su u napadu koristile „bunker-buster“ bombu.

– Napad bunker-buster bombom na Univerzitet Sharif simbol je Trampovog ludila i neznanja. On ne razumije da znanje Irana nije ugrađeno u beton da bi ga bombe uništile; prava tvrđava je volja naših profesora i elita – napisao je Aref na mreži X.

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) također je optužio izraelsko-američke snage za napad na ovaj univerzitet, navodeći da je riječ o nastavku udara na obrazovne institucije.Izraelsko-američki agresori bombardovali su Massachusetts Institute of Technology (MIT) Irana. Prije 1.400 godina, Poslanik Muhammed (neka je mir i Božiji blagoslov na njega) rekao je da bi čak i ako bi znanje bilo smješteno u dalekim Plejadama, Iranci bili sposobni da ga dosegnu. Agresori će vidjeti našu moć – napisao je na mreži X, uz fotografije razaranja,piše Avaz

