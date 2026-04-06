MELANIJA JE VRLO STROGA MAJKA: Jednim potezom podigla je veliku prašinu u porodici…

Prema tvrdnjama izvora bliskih porodici, proslava je bila mala i strogo kontrolisana, sa jasnom namjerom da fokus bude isključivo na slavljeniku. Melanija je, kako se navodi, željela da taj dan bude posvećen samo Barronu, bez dodatne pažnje usmjerene na ostatak porodice.

„Melanija je bila zadužena za spisak gostiju i željela da proslava bude u potpunosti posvećena Barronu, bez uplitanja Donalda Trumpa i njegove druge djece. Oni nisu bliski, nisu odrasli zajedno i ne postoji čvrsta veza među njima. Nisu izostavljeni slučajno, jednostavno nisu bili na listi“, naveo je neimenovani izvor.

Ove tvrdnje dolaze nakon što je Melanija u televizijskom intervjuu govorila o svom sinu kao o „izuzetnom mladom čovjeku“, naglašavajući važnost stalne roditeljske prisutnosti u njegovim godinama. Prema njenim riječima, Barron pohađa drugu godinu prestižne poslovne škole na Univerzitetu u New Yorku i pokazuje veliko interesovanje za studije.

Ipak, njen roditeljski pristup već duže vrijeme izaziva polemike na društvenim mrežama. Kako prenosi Yahoo News, kritike se kreću od komentara da se prema njemu ophodi kao prema znatno mlađem djetetu, do ocjena da je takav pristup neuobičajen čak i u kontekstu porodice Trump.

Uprkos tome, Melanija ostaje dosljedna u nastojanju da očuva privatnost svog sina. Ranije je, prema medijskim navodima, reagovala zbog curenja snimaka sa jedne proslave u rezidenciji Mar-a-Lago, što dodatno ukazuje na njen oprez kada je riječ o javnom eksponiranju Barrona.

Ovi navodi ponovo otvaraju pitanje odnosa unutar porodice Trump. Barron, kao jedino zajedničko dijete Melanije i Donalda Trumpa, odrastao je uglavnom van fokusa javnosti i bez intenzivnog kontakta sa starijom braćom i sestrama, što, prema izvorima, nije slučajnost već dugogodišnja odluka njegove majke, prenosi Slobodna-bosna.

Facebook komentari