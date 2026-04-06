Ghalibaf optužio Trumpa da slijepo sluša Netanyahuova naređenja

Objavljeno prije 1 sat

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf zaprijetio je sinoć, nakon novih prijetnji Donalda Trumpa, da će čitav region gorjeti samo zato što američki predsjednik sluša naređenja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

“Vaši (Trumpovi) nepromišljeni postupci vuku Sjedinjene Američke Države (SAD) u pravi pakao za svaku porodicu, a čitav naš region će gorjeti, jer insistirate na praćenju naređenja Netanyahua”, napisao je iranski visoki zvaničnik na društvenim mrežama.

Ghalibaf je dodao da je jedino pravo rješenje “poštovanje prava iranskog naroda i okončanje te opasne (ratne) igre”.

SAD i Izrael su 28. februara započeli napade na Iran, pišu Vijesti.


