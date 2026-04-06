Nobelovac o Trumpu: Zaustavite luđaka jer će zapaliti regiju

U objavama na društvenim mrežama, ElBaradei je upozorio da bi stav američkog predsjednika mogao pretvoriti regiju u “vatrenu kuglu”.

“Molim vas, još jednom, učinite sve što je u vašoj moći prije nego što ovaj luđak pretvori regiju u vatrenu kuglu…”, napisao je na platformi X.Potez ElBaradeija naglašava strahove da bi se situacija mogla pretvoriti u katastrofalan regionalni rat ako diplomatija ne uspije.

Trump je Iranu dao rok do 6. aprila da ili sklopi mirovni sporazum ili ponovo otvori Hormuški moreuz, upozoravajući na teške posljedice ako se ne pridržavaju sporazuma.

“Vrijeme istječe. Još 48 sati prije nego što će se na njih sručiti pakao”, napisao je Donald Trump na mreži Truth Social,piše Vijesti

Njegove prijetnje uključuju ciljanje iranskih elektrana, naftnih postrojenja i postrojenja za desalinizaciju, što bi potencijalno moglo osakati iransku ekonomiju i infrastrukturu.

Hormuški moreuz, prolaz za oko 20 posto globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG), Iran je zatvorio krajem februara, što je izazvalo skok cijena energije i poremećaje u opskrbi.

Stručnjaci upozoravaju da bi svaki vojni pokušaj da se on prisili na otvaranje mogao biti rizičan, s obzirom na uske brodske puteve i iranske raketne i dronske kapacitete. Dugotrajno zatvaranje moglo bi uzrokovati ozbiljne ekonomske posljedice širom svijeta, s potencijalnom nestašicom goriva i naglim porastom cijena.

Facebook komentari