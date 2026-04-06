Iranska mornarica odgovorila Trampu: “Pripremamo se za novi poredak u Perzijskom zaljevu”

Iranska mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde odgovorila je na prijetnje Donalda Trampa (Trumpa), američkog predsjednika, navodeći da će, uprkos stavu SAD, Hormuški moreuz ostati zatvoren za neprijateljske države.Mornarica se oglasila nedugo nakon što je američki predsjednik zaprijetio bombardovanjem iranskih elektrana ukoliko Teheran ne otvori Hormuški moreuz za prolazak svih brodova.

– Hormuški moreuz se nikada neće vratiti na svoje prethodno stanje. Posebno za Sjedinjene Američke Države i Izrael – napisala je Pomorska komanda Iranske revolucionarne garde na društvenoj mreži X,piše Avaz

Također, naveli su kako se spremaju za drugačiji poredak u ovom dijelu svijeta.

– Mornarica Islamske revolucionarne garde završava operativne pripreme za plan deklaracije iranskih vlasti za novi poredak u Perzijskom zaljevu – poručili su.

Inače, Tramp je Iranu dao rok od 48 sati da otvori Hormuški moreuz te je naveo da će, ukoliko se to ne ostvari, utorak biti dan kada će američka vojska bombardovati brojne elektrane u Iranu kao i mostove te je poručio kako će se Iran na taj način vratiti u “kameno doba”.

