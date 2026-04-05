Raketa raznijela stambeni blok u Haifi: Spasioci pretražuju ruševine VIDEO

Izraelska hitna služba Magen David Adom izjavila je da liječi 82-godišnjeg muškarca koji je teško ozlijeđen uslijed pada teškog predmeta, kao i još tri osobe s lakšim ozljedama zadobivenim od eksplozije i šrapnela , izvještava Times of Israel.

Još četiri osobe su liječene od akutne anksioznosti, dodao je MDA. Također kažu da traže još tri osobe koje su ispod ruševina .

🚨 IMPACTO DIRECTO EN HAIFA: Un misil balístico alcanza un edificio residencial de 7 plantas. Los equipos de rescate buscan a desaparecidos entre los escombros. El servicio MDA confirma varios heridos graves, incluido un anciano de 82 años. Situación crítica en el norte. 🇮🇱… pic.twitter.com/eiVnS9gDjH — News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 5, 2026



Vatrogasci upozoravaju da je stambena zgrada u Haifi , koju je izravno pogodila iranska balistička raketa , u opasnosti od urušavanja .

Vatrogasno-spasilačka služba objavila je da je na mjestu napada izbio požar, te da provode potragu u teškim uvjetima zbog mogućnosti zatrpavanja ljudi.

