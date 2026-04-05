Raketa raznijela stambeni blok u Haifi: Spasioci pretražuju ruševine VIDEO

Objavljeno prije 5 sati

Najmanje četiri osobe su ozlijeđene, a za najmanje tri se traga ispod ruševina nakon što je iranski balistički projektil pogodio stambenu zgradu u Haifi, na sjeveru Izraela, rekli su medicinski dužnosnici.

Izraelska hitna služba Magen David Adom izjavila je da liječi 82-godišnjeg muškarca koji je teško ozlijeđen uslijed pada teškog predmeta, kao i još tri osobe s lakšim ozljedama zadobivenim od eksplozije i šrapnela , izvještava Times of Israel.

Još četiri osobe su liječene od akutne anksioznosti, dodao je MDA. Također kažu da traže još tri osobe koje su ispod ruševina .


Vatrogasci upozoravaju da je stambena zgrada u Haifi , koju je izravno pogodila iranska balistička raketa , u opasnosti od urušavanja .

Vatrogasno-spasilačka služba objavila je da je na mjestu napada izbio požar, te da provode potragu u teškim uvjetima zbog mogućnosti zatrpavanja ljudi.


