“Hamas neće da se razoruža”

Hamasovo oružano krilo objavilo je da je rasprava o razoružavanju skupine prije nego što Izrael u potpunosti provede prvu fazu primirja u Gazi, dogovorenog uz posredovanje SAD-a, pokušaj nastavka onoga što naziva genocidom nad palestinskim narodom.

Pitanje predaje oružja Hamasa glavni je problem u pregovorima o provedbi plana “Mirovnog odbora” za Gazu, koji je predložio američki predsjednik Donald Trump , a čiji je cilj učvrstiti primirje kojim su zaustavljene dvogodišnje borbe prošlog siječnja.

Hamas je rekao posrednicima da neće razgovarati o razoružanju bez jamstava da će Izrael potpuno napustiti Gazu , rekla su prošli tjedan tri izvora za Reuters.

„Ono što neprijatelj danas pokušava nametnuti palestinskom otporu putem naših bratskih posrednika izuzetno je opasno“, rekao je glasnogovornik.

Dodao je da zahtjevi za razoružanje “nisu ništa više od otvorenog pokušaja nastavka genocida nad našim narodom, nešto što nećemo prihvatiti ni pod kojim uvjetima”.

Nije jasno predstavljaju li komentari formalno odbacivanje plana razoružanja koji podržavaju SAD , budući da politički dužnosnici Hamasa još nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

