Rubio oštro kritikovao Španiju zbog uskraćene podrške SAD-u

Rubio je rekao da su Sjedinjene Države utvrdile da je Španija, članica NATO-a koju su obvezne braniti, uskratila SAD-u korištenje svog zračnog prostora i time se pohvalila, prema transkriptu izjave za Al Jazeeru koju je njegov odjel objavio jučer, prenosi HINA.

Također je rekao da se Washington suočio s otporom u korištenju vojnih baza u Španiji i drugdje. NATO je koristan Sjedinjenim Državama jer omogućava stacioniranje trupa i opreme u inostranstvu, rekao je Rubio.

“Ali ako se NATO samo bavi time da brani Evropu ako bude napadnuta, a zatim nam uskraćuje pravo na stacioniranje kada nam zatreba, to nije baš dobar aranžman. Teško je ostati angažiran i reći da je ovo dobro za Sjedinjene Države. Dakle, sve će se to morati preispitati”, dodao je Rubio, naglašavajući da NATO “ne može biti jednosmjerna ulica.”

“Nadajmo se da to možemo popraviti. Imat ćemo vremena da se time pozabavimo poslije”, dodao je. Španija je zatvorila svoj zračni prostor za letove povezane s iranskim ratom, a ranije je zabranila Sjedinjenim Državama korištenje baza Rota i Morón u Andaluziji za operacije,pišu Vijesti

Objektima dugo zajednički upravljaju Španija i SAD. Američki predsjednik Donald Trump više je puta kritizirao saveznike NATO-a zbog onoga što smatra nedovoljnom podrškom u sukobu. Članak 5. NATO-ove klauzule o međusobnoj obrani ne odnosi se na rat koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana.

Facebook komentari