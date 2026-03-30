Više od 100.000 civilnih objekata oštećeno u Iranu…

Američki i izraelski napadi na Iran oštetili su ili uništili više od 100.000 civilnih objekata, po najnovijim podacima iranskog Crvenog polumjeseca.

Samo u glavnom gradu Teheranu pogođeno je gotovo 40.000 stambenih zgrada i poslovnih jedinica, objavili su iz te humanitarne organizacije na društvenoj mreži X.

Iz Crvenog polumjeseca su također na X-u izjavili da je u posljednje četiri sedmice napadnuto oko 600 škola i gotovo 300 zdravstvenih centara.

Nema ažuriranih podataka o broju poginulih.

Iransko Ministarstvo zdravstva ranije ove sedmice izjavilo je da je od početka rata 28. februara ove godine ubijeno više od 1.900 ljudi, uključujući 240 žena i više od 200 djece. U istom razdoblju ozlijeđeno je i više od 24.800 ljudi, prenosi DPA, piše Fena.

