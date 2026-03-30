Netanyahu naredio vojsci da proširi opracije u južnom Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da je naredio vojsci da dodatno proširi svoje operacije u južnom Libanu, navodeći kao razlog kontinuiranu raketnu vatru Hezbollaha.

Izrael je prošle sedmice saopćio da proširuje “tampon zonu” do rijeke Litani. Nije bilo odmah jasno misli li Netanyahu na to područje ili osvajanje dodatnih teritorija.

– Sada sam naredio daljnje proširenje postojeće sigurnosne zone kako bih konačno osujetio prijetnju invazije i odmaknuo protivtenkovsku raketnu vatru od naše granice – navodi Netanyahu u video izjavi koju je objavila izraelska sjeverna komanda.

Njegov ured je odbio dati daljnje detalje, a o toj temi još nije raspravljao sigurnosni kabinet.

Prošle je sedmice ministar odbrane Israel Katz izjavio je da će izraelske snage “kontrolirati preostale mostove i sigurnosnu zonu do Litanija”, rijeke koja se ulijeva u Sredozemno more oko 30 km sjeverno od izraelske granice.

Hezbollah, kojeg podržava Iran, počeo je ispaljivati ​​rakete na Izrael nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran.

U izraelskim napadima i kopnenim operacijama ubijeno je više od 1100 ljudi u Libanu, uključujući djecu, žene i medicinsko osoblje, prema libanskom ministarstvu zdravstva. Inače, ne pravi razliku između civila i boraca.

Izraelska vojska izjavila je da su četiri njena vojnika ubijena u borbama na jugu Libana.

Netanyahu je rekao da je cilj odluke jačanje sigurnosne pozicije Izraela duž njegove sjeverne granice.

– Eliminirali smo hiljade terorista Hezbollaha, a prije svega, eliminirali smo ogromnu prijetnju od 150 000 projektila i raketa koje su trebale uništiti izraelske gradove – rekao je.

– Hezbollah, međutim, još ima preostalu sposobnost lansiranja raketa na nas, i odlučni smo temeljno promijeniti situaciju na sjeveru – kazao je izraekski čelnik, piše Fena.

