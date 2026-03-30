Trump: Omiljena stvar mi je uzeti naftu u Iranu, samo glupani pitaju “zašto”…

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da je Iran “dao” Sjedinjenim Američkim Državama većinu od 15 zahtjeva koje je Washington uputio Teheranu kako bi se okončao rat, iako i dalje nije jasno da li bilo koja strana zapravo pregovara.

– Dali su nam većinu tačaka. Zašto ne bi? – rekao je novinarima u avionu Air Force One u nedjelju. “Tražit ćemo još nekoliko stvari.” Odbio je precizirati kakve je ustupke Iran ponudio.

Iran je javno odbacio američku listu od 15 tačaka za prekid vatre, koju je administracija poslala putem posrednika u Pakistan, te je odgovorio sa pet vlastitih uslova – uključujući zadržavanje suvereniteta nad Hormuškim moreuzom.

Ranije u nedjelju, Trump je izjavio da želi preuzeti iranske naftne resurse, što bi predstavljalo značajnu eskalaciju sukoba.

– Iskreno, moja omiljena stvar je uzeti naftu u Iranu, ali neki glupi ljudi u SAD kažu: “Zašto to radiš?” Ali, to su glupi ljudi – rekao je u intervjuu za Financial Times.

Preuzimanje iranske nafte zahtijevalo bi rizičnu vojnu operaciju koja bi uključivala invaziju i okupaciju glavnog izvoznog čvorišta, ostrvo Kharg, gdje se nalazi i iranska pomorska baza.

Trump je dodao da bi zauzimanje ostrva Kharg “također značilo da bismo morali tamo ostati neko vrijeme”. Predsjednik SAD je rekao da će rat uskoro završiti, dok ekonomske posljedice prijete da prerastu u politički problem za njegovu Republikansku stranku pred novembarske izbore.

Sjedinjene Države su poslale kontradiktorne poruke o narednim fazama rata. Trump zagovara pregovore o prekidu vatre s Iranom, dok vojska istovremeno pojačava prisustvo u regionu. Predsjednik je u nedjelju rekao da pregovori ne isključuju dodatne vojne akcije.

– Izuzetno dobro napredujemo u tim pregovorima – rekao je Trump. “Ali, s Iranom se nikad ne zna, jer pregovaramo s njima, a onda ih uvijek moramo bombardovati.”

Hiljade američkih vojnika raspoređeno je na Bliskom istoku tokom vikenda, uključujući amfibijsku jurišnu jedinicu koja je stigla u subotu. Pripadnici 82. zračno-desantne divizije su također na putu.

Zvaničnici iz Pakistana, Saudijske Arabije i Turske sastali su se tokom vikenda kako bi pronašli izlaz iz sukoba, ali nije jasno da li je postignut napredak.

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar izjavio je nakon sastanka da su “i Iran i SAD izrazili povjerenje u Pakistan” kao domaćina budućih pregovora, iako nijedna strana nije pokazala spremnost za sastanak.

Trump je također sugerirao da su SAD već postigle cilj promjene režima. Američki napadi ubili su vrhovnog vođu Irana Ali Khamenei u prvim satima rata. Njegov sin, Mojtaba Khamenei, preuzeo je njegovu ulogu, pišu Vijesti.

– Sada imamo posla s drugačijim ljudima nego ikada prije – rekao je Trump. “To je potpuno drugačija grupa ljudi. Tako da bih to smatrao promjenom režima. I iskreno, bili su veoma razumni.”

