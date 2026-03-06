U iranskim napadima na bazu SAD u Arabiji navodno uništen američki avion vrijedan 200 miliona dolara

Iranski napad raketama i dronovima na zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, prema dostupnim informacijama, rezultirao je uništenjem američkog izviđačkog aviona E-3 Sentry (AWACS), čija se vrijednost procjenjuje na više od 200 miliona dolara. Ukoliko se ove tvrdnje potvrde, to bi bio prvi slučaj u historiji da je ovakav tip letjelice uništen u borbenim dejstvima. U istom napadu navodno su uništena i dva aviona za dopunu goriva u zraku KC-135, dok je više drugih američkih letjelica pretrpjelo oštećenja.

Wall Street Journal navodi da je u bazi Prince Sultan ranjeno više desetina američkih vojnika, ali bez preciznih podataka o ukupnom broju uništenih ili oštećenih aviona.

Stručnjaci ističu da bi eventualni gubitak AWACS-a predstavljao ozbiljan strateški udar za Sjedinjene Američke Države, s obzirom na to da je riječ o ključnom avionu za koordinaciju zračnih operacija i nadzor bojišta u realnom vremenu. Američka flota ovih letjelica je ograničena i broji svega nekoliko desetina primjeraka,piše Avaz

Facebook komentari