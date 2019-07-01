Teheran postavio poseban uslov za kraj rata

Uski plovni put, kroz koji prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG), postao je najmoćnije oružje Islamske Republike. Sada ga nastoji pretvoriti u izvor potencijalnih milijardi dolara godišnjih prihoda i sredstvo vršenja pritiska na globalno gospodarstvo, izvještava CNN.

Iran je dugo prijetio zatvaranjem tjesnaca u slučaju napada, ali malo tko je očekivao da će to doista učiniti – ili da će se taj potez pokazati toliko učinkovitim u ometanju globalnih trgovinskih tokova . Čini se da je opseg utjecaja proširio Teheranove ambicije, a novi zahtjevi sugeriraju da Iran nastoji tu polugu pretvoriti u nešto trajno.

Brodski promet kroz ključni tjesnac gotovo je u potpunosti zaustavljen iranskim napadima, koji su poremetili globalna energetska tržišta i prisilili zemlje daleko izvan Perzijskog zaljeva da poduzmu hitne mjere kako bi osigurale svoje opskrbe gorivom.

„Iran je bio pomalo iznenađen uspjehom vlastite strategije u Hormuškom tjesnacu – shvatili su koliko je jeftino i relativno lako držati globalno gospodarstvo kao taoca“, rekla je Dina Esfandiari, voditeljica istraživanja za Bliski istok u Bloomberg Economicsu.

„Jedna od lekcija ovog rata jest da su otkrili ovu novu polugu moći, koju će vjerojatno ponovno upotrijebiti. Mislim da je monetizacija dio spoznaje da sada imaju tu polugu.“ Washington je dobro svjestan rizika. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je u petak da će jedan od neposrednih izazova nakon rata biti Teheranovi pokušaji uspostave sustava cestarina za prolaz kroz Hormuški tjesnac.

Rastući strateški značaj

„Ovo nije samo ilegalno, već je neprihvatljivo i opasno za cijeli svijet. Važno je da svijet ima plan za rješavanje ovog problema“, rekao je Rubio nakon sastanka G7 u Francuskoj. Ministri vanjskih poslova skupine naglasili su „apsolutnu nužnost“ vraćanja „sigurne i nesmetane slobode plovidbe“.

Naglašavajući rastuću stratešku važnost Hormuškog tjesnaca, Mojtaba Khamenei je u svom prvom javnom obraćanju kao novi iranski vrhovni vođa rekao da se poluga blokiranja plovnog puta “mora i dalje koristiti”. U prethodnim rundama razgovora sa Sjedinjenim Državama , Iran je tražio ukidanje sankcija i priznanje svog prava na mirnodopsku nuklearnu tehnologiju, ali ne i kontrolu nad Hormuškim tjesnacem .

Iran sada signalizira da bi se ta kontrola mogla formalizirati . Iranski zakonodavci razmatraju zakon kojim bi se od zemalja koje koriste tjesnac za prijevoz goriva i robe zahtijevalo plaćanje naknada , dok je savjetnik vrhovnog vođe govorio o “novom režimu za Hormuški tjesnac” nakon rata.

Ovaj novi sustav omogućio bi Teheranu da nametne pomorska ograničenja protivnicima i učinkovito poveže pristup jednoj od najvažnijih svjetskih morskih ruta sa svojim geopolitičkim sporovima.

Kršenje međunarodnog prava

„Nametanje tranzitnih pristojbi kršenje je pravila tranzitnog prolaza“, rekao je James Kraska, profesor međunarodnog pomorskog prava na Američkom pomorskom ratnom koledžu. Prema međunarodnom pravu, dodao je, ne postoji pravna osnova da obalna država naplaćuje pristojbe u međunarodnom tjesnacu poput Hormuškog tjesnaca.

„Hormuški tjesnac je tjesnac koji se koristi za međunarodnu plovidbu , s preklapajućim teritorijalnim vodama Irana i Omana . Unutar tih voda primjenjuju se iranski i omanski zakoni“, rekao je. „Međutim, budući da je to međunarodni tjesnac, pravo tranzitnog prolaza primjenjuje se na sve države, omogućujući nesmetan površinski, zračni i podmorski tranzit.“

Pravila su utvrđena u Konvenciji UN-a o pravu mora (UNCLOS). Iako ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnici konvencije, Kraska je rekao da se mnoga njezina osnovna načela i dalje primjenjuju jer su široko prihvaćena kao običajno međunarodno pravo. Međutim, Iran bi mogao pokušati iskoristiti činjenicu da nije potpisnik kako bi ojačao svoje argumente, dodao je.

Malo je presedana da neka zemlja uspješno naplaćuje prolaz kroz međunarodni tjesnac . U 19. stoljeću Danska je naplaćivala tranzitne pristojbe kroz danske tjesnace , ali nakon prosvjeda, nekoliko zemalja pristalo je na Kopenhagensku konvenciju iz 1857., trajno ukidajući takozvane Sundske cestarine, rekao je.

Konkurencija sa Sueckim kanalom

To nije spriječilo Iran da istraži kako bi takav sustav mogao izgledati i koliko bi mogao biti profitabilan . Stručnjaci sumnjaju da Iran može uspostaviti sustav naplate cestarine koji bi dobio međunarodno prihvaćanje , ali ako uspije, prihodi bi mogli konkurirati onima koje generira egipatski Sueski kanal , prema izračunima CNN-a.

U normalnim okolnostima, oko 20 milijuna barela sirove nafte i naftnih derivata dnevno prolazi kroz Hormuški tjesnac , što je otprilike ekvivalentno dvanaest takozvanih vrlo velikih tankera za sirovu naftu (VLCC).

Uz procijenjenu naknadu od 2 milijuna dolara po tankeru, to bi iznosilo oko 20 milijuna dolara dnevno , ili oko 600 milijuna dolara mjesečno, samo od nafte. Ako se uključe pošiljke ukapljenog prirodnog plina (LNG), taj bi iznos mogao porasti na više od 800 milijuna dolara mjesečno , što je ekvivalentno oko 15 do 20 posto iranskih mjesečnih prihoda od izvoza nafte u 2024. godini.

Tranzitne pristojbe

Za usporedbu, Egipat od Sueskog kanala , umjetnog plovnog puta kojim upravlja država, u tipičnoj godini zarađuje između 700 i 800 milijuna dolara mjesečno , iako su prihodi prošle godine naglo pali zbog poremećaja u Crvenom moru . Monetizacija Hormuza mogla bi biti potaknuta i ekonomskim pritiscima na Iran.

Esfandiary je rekao da Teheran tranzitne pristojbe vidi kao način da “nadoknadi neke od svojih ekonomskih nedostataka” pod sankcijama, opisujući ih kao relativno “jednostavan” i “jeftin” mehanizam za kompenzaciju ograničenog pristupa globalnim tržištima. Iran je među zemljama s najstrožim sankcijama na svijetu, odmah iza Rusije .

Iran je više puta izjavio da Hormuški tjesnac ostaje otvoren – ali ne bezuvjetno . Dužnosnici kažu da “neprijateljski” brodovi mogu proći, pod uvjetom da se koordiniraju s iranskim vlastima. Ministarstvo vanjskih poslova prenijelo je taj stav u pismu Vijeću sigurnosti UN-a i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, izvijestio je Reuters.

Istovremeno, čini se da Teheran testira kako bi mogao izgledati sustav kontroliranog prolaza. Podaci o praćenju brodova pokazuju da neki tankeri biraju rutu bliže iranskoj obali, a postoje izvješća da su neki operateri možda platili za siguran prolaz.

