Turska u stanju pune pripravnosti: “Rat u regionu može trajati decenijama”

Kalin je istaknuo da bi trenutni sukob mogao imati dugoročne i opasne posljedice za odnose među narodima u regiji .

„Ovaj veliki rat rasplamsava vatru razdora u našoj regiji. Jedan od ciljeva nije samo eliminacija iranskih nuklearnih sposobnosti, već i stvaranje temelja za sukobe koji bi mogli trajati desetljećima između Turaka, Kurda, Arapa i Perzijanaca “, istaknuo je.

Dodao je da bi takav razvoj događaja otvorio put dugotrajnom bratoubilačkom ratu i krvnim osvetama.

“Neprihvatljivi napadi”

Kalin je istaknuo da su iranski napadi na zemlje Perzijskog zaljeva “neprihvatljivi” , ali je naglasio da se pitanje odgovornosti za početak sukoba ne smije ignorirati.

„Moramo povećati pritisak na Izrael , usredotočujući se na aktere koji su započeli rat, i spriječiti da ovaj sukob preraste u regionalni rat i globalnu krizu“, rekao je Kalin .

Govoreći o diplomatskim naporima, izjavio je da Izrael sustavno potkopava pokušaje pregovora s Iranom .

„Vidimo da Izrael, koji je od početka rata, kao i prije, sabotirao svaki pokušaj pregovora i otvaranja kanala dijaloga, intenzivno radi na opstrukciji tih inicijativa, posebno napadima u posljednja dva dana“, rekao je.

Naglasio je da će Turska ostati u punoj pripravnosti.

„Kao Turska , ostat ćemo budni i nastaviti borbu protiv ovih prijetnji do kraja. Nikada nismo bili, niti ćemo biti, stranka koja rasplamsava vatru razdora“, rekao je.

Na kraju je upozorio da se politika svršenog čina širi i na druge dijelove regije.

„Vrlo dobro znamo da oni koji su započeli rat ne djeluju samo protiv Irana , već stvaranjem novih činjenica na terenu u Libanonu , Siriji i palestinskim teritorijima provode politiku uništenja, aneksije i okupacije“, rekao je.

Posebno se osvrnuo na situaciju u Libanonu , upozoravajući da postoje pokušaji stvaranja scenarija sličnog onome na Golanskoj visoravni 1974. godine.

Istaknuo je da Turska intenzivira napore kako bi spriječila takav razvoj događaja te naglasio da neće dopustiti kršenje prava Palestinaca.

„Nećemo dopustiti da Palestinci budu lišeni svojih osnovnih prava kao svršen čin, niti ćemo ignorirati kršenja koja se događaju u Gazi i na Zapadnoj obali “, zaključio je Kalin.

