Vojska SAD rasporedila bespilotne brze čamce u operacijama protiv Irana

Riječ je o uređajima koji se mogu koristiti za nadzor ili kamikaza napade, a njihovo korištenje u aktivnom sukobu do sada nije bilo objavljeno.

Glasnogovornik Centralne komande Pentagona Tim Hawkins izjavio je da su bespilotna plovila kompanije BlackSea iz Marylanda, poznata kao Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), korištena u sklopu kampanje “Operation Epic Fury”, piše Reuters.

– Ova platforma je uspješno zabilježila više od 450 sati plovidbe i više od 2.200 nautičkih milja tokom patrola – naveo je Hawkins.

Iran je posljednjih sedmica koristio morske dronove za napade na naftne tankere u Zaljevu, dok nema naznaka da su američka plovila korištena za ofanzivne udare.

SAD već godinama nastoje razviti flotu autonomnih površinskih i podvodnih plovila kao jeftiniju i bržu alternativu brodovima i podmornicama s posadom, posebno radi suprotstavljanja rastućoj pomorskoj moći Kine.

Međutim, projekat je suočen s kašnjenjima, tehničkim problemima i neuspješnim testiranjima,pišu Vijesti

Prošle godine Reuters je izvijestio da je GARC, čamac dug oko pet metara, imao više sigurnosnih i performansnih problema, uključujući sudar s drugim plovilom tokom vojnog testa. Nedavno je jedan GARC postao neoperativan tokom testiranja na Bliskom istoku.

