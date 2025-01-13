Na snimci se vide i dvije osobe kako izlaze iz automobila parkiranog pokraj pogođenog vozila te ulaze u obližnju kuću, 25 sekundi prije eksplozije.BBC je autentičnost snimke potvrdio usporedbom prikazane ulice sa satelitskim snimkama tog područja.
Izraelska hitna služba Magen David Adom objavila je da je pet osoba ozlijeđeno nakon što je kasetna podstreljiva pogodila grad, koji se nalazi oko 20 kilometara sjeveroistočno od Tel Aviva u središnjem Izraelu,piše Index
Nadzorna kamera snimila udar na izraelski grad, auto letio u zrak
NADZORNA snimka zabilježila je trenutak udara u parkirani automobil u izraelskom gradu Kafr Kasimu u ranim jutarnjim satima u četvrtak, pri čemu je vozilo odbačeno u zrak.
Na snimci se vide i dvije osobe kako izlaze iz automobila parkiranog pokraj pogođenog vozila te ulaze u obližnju kuću, 25 sekundi prije eksplozije.BBC je autentičnost snimke potvrdio usporedbom prikazane ulice sa satelitskim snimkama tog područja.