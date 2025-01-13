Svijet

Haos u Indiji: Građani masovno kupuju gorivo, vlasti tvrdi “nema panike”

Objavljeno prije 17 minuta

Indijska vlada izjavila je da postoje odgovarajuće zalihe goriva uprkos nestašicama uzrokovanim američko-izraelskim ratom protiv Irana, no građani su formirali duge redove na benzinskim pumpama.

S obzirom na to da Iran ograničava prolaz brodova kroz Hormuški moreuz i uzrokuje vrtoglavi rast cijena nafte, vlada je izjavila da ima “odgovarajuće zalihe sirove nafte” i “dovoljne zalihe benzina i dizela”.

– Ne vjerujte glasinama – rekla je novinarima visoka zvaničnica indijskog ministarstva nafte Sujata Sharma,pišu Vijesti

– Nemojte se upuštati u panično kupovanje – poručila je.Međutim, u nekoliko dijelova zemlje građani su upravo to i učinili. Zaposlenik privatne tvrtke Ashish Singh rekao je za novinsku agenciju AFP da je morao čekati u redu gotovo sat vremena za gorivo.


