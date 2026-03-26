Trump: Odbio sam da budem novi vođa vrhovni Irana

Predsjednik SAD Donald Trump ustvrdio je da Iran silno želi postići dogovor, ali da to ne smije otvoreno pokazati jer se njegovi čelnici boje reakcije vlastitog režima i američke strane.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Trump je rekao da Teheran pregovara i da “jako želi postići dogovor”, ali da se to boji javno priznati.

“Pregovaraju i jako žele postići dogovor, ali boje se to reći jer misle da će ih ubiti njihovi ljudi. Boje se i da ćemo ih mi ubiti”, rekao je Trump. U nastavku je utvrdio da nikada nije vidio vođu neke zemlje koji toliko malo želi biti na toj funkciji kao iranski čelnik.

"Iran 🇮🇷 wanted to make me their Supreme leader but i refused and said no thanks" – Donald Trump

“Nikad nije postojao čelnik neke zemlje koji je manje želio taj posao od onoga tko vodi Iran. Ne želim to. Slušamo neke od stvari koje govore, čujemo ih vrlo jasno. Kažu: ‘Ne želim to. Htjeli bismo da budete sljedeći vrhovni vođa.’ Ne, hvala, ne želim to”, rekao je Trump.

Njegove izjave dolaze usred nastavka rata i rastućih nagađanja o mogućem dogovoru između Washingtona i Teherana. Iranska strana posljednjih dana javno odbacuje tvrdnje da vodi pregovore sa SAD-om, dok Trump istodobno tvrdi da postoje pomaci i da je dogovor moguć.

Trump je i ranije davao slične izjave u svom prepoznatljivom stilu. Krajem travnja prošle godine, odgovarajući na pitanje ko bi trebao biti novi papa nakon smrti pape Franje, našalio se pred novinarima da bi on “volio biti papa” i da bi mu to bio “prvi izbor”.

Osim toga, Trump je prošle godine izazvao i val kritika među katoličkim vjernicima nakon što je na službenim kanalima Bijele kuće objavljena slika generirana umjetnom inteligencijom, na kojoj je Trump prikazan kao papa, pišu Vijesti.

