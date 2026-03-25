Netanjahu se boji dogovora Vašingtona i Teherana: Za narednih 48 sati naredio najjači napad na Iran do sada

Izrael radi užurbano na tome da pogodi što više ciljeva visokog prioriteta u Iranu zbog zabrinutosti da bi američki predsjednik Donald Tramp mogao iznenada okončati rat.Ovu informaciju objavio je New York Times, pozivajući se na dva visoka izraelska službenika i dvije osobe upućene u to pitanje.

Prema izvještaju, premijer Izraela Benjamin Netanjahu u utorak je naredio vojsci da uništi što je više moguće iranske industrije oružja u narednih 48 sati.

Netanjahu i izraelski šefovi sigurnosti ne vjeruju da bi Trampov plan od 15 tačaka osigurao uklanjanje iranske nuklearne prijetnje i prijetnje balističkim projektilima.

Podsjetimo, jučer je objavljena lista od 15 uslova koje su Amerikanci postavili Irancima za prekid sukoba na mjesec dana. To bi omogućilo stranama da kroz pregovore, dok sukobi traju, postignu dogovor o trajnom miru.

Ipak, Izraelci nisu zadovoljni tim jer žele da se pregovori vode dok traju američki i njihovi napadi na Iran,piše Avaz

– Scenario brzog, dvosmislenog načelnog sporazuma uzrokuje besane noći izraelskim političkim i sigurnosnim vođama – napisao je jučer izraelski Kanal 12, dodajući da ovakav dogovor nosi rizik situacije u kojoj bi Iranci suštinski izašli u prednosti, uz okončanje sukoba prije nego što se dogovore precizni uslovi.

