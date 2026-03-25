Trump tvrdi da Rubio i Vance pregovaraju s Iranom. Iran: Pregovarate sami sa sobom

Ključni podaci:

SAD šalje dodatne snage na Bliski istok: najmanje 1000 vojnika iz elitne 82. zračno-desantne divizije

SAD poslao Iranu plan od 15 točaka za kraj rata (Reuters), dostavljen preko Pakistana. Nije jasno podržava li Izrael plan niti hoće li ga Iran prihvatiti

Trump tvrdi da pregovori traju “upravo sada” i da je Iran pristao nikad ne imati nuklearno oružje

Dan ranije Iran negirao bilo kakve kontakte i nazvao tvrdnje “lažnim vijestima”

Iranska Revolucionarna garda pokrenula nove napade na Izrael i američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu

U Kuvajtu izbio požar na aerodromu nakon udara drona u spremnik goriva

Cijene nafte pale: Brent -6% (98,30 $), WTI -5% (87,72 $) nakon Trumpove najave mirovnog plana

Libanon upozorava na “egzistencijalnu krizu”

Više od 1500 Iranca ubijeno od početka rata

Projektil pogodio područje nuklearne elektrane Bushehr, nema štete ni ozlijeđenih, uvjeti u elektrani normalni,piše Index

