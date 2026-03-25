Ključni podaci:
SAD šalje dodatne snage na Bliski istok: najmanje 1000 vojnika iz elitne 82. zračno-desantne divizije
SAD poslao Iranu plan od 15 točaka za kraj rata (Reuters), dostavljen preko Pakistana. Nije jasno podržava li Izrael plan niti hoće li ga Iran prihvatiti
Trump tvrdi da pregovori traju “upravo sada” i da je Iran pristao nikad ne imati nuklearno oružje
Dan ranije Iran negirao bilo kakve kontakte i nazvao tvrdnje “lažnim vijestima”
Iranska Revolucionarna garda pokrenula nove napade na Izrael i američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu
U Kuvajtu izbio požar na aerodromu nakon udara drona u spremnik goriva
Cijene nafte pale: Brent -6% (98,30 $), WTI -5% (87,72 $) nakon Trumpove najave mirovnog plana
Libanon upozorava na “egzistencijalnu krizu”
Više od 1500 Iranca ubijeno od početka rata
Projektil pogodio područje nuklearne elektrane Bushehr, nema štete ni ozlijeđenih, uvjeti u elektrani normalni,piše Index
Trump tvrdi da Rubio i Vance pregovaraju s Iranom. Iran: Pregovarate sami sa sobom
Traju li pregovori SAD-a i Irana nije poznato. Amerika tvrdi jedno, Iran drugo. No, napadi se nastavljaju. Trump je ustvrdio da Rubio i Vance vode pregovore, a Iran pita – kakve pregovore.
