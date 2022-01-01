Njemački predsjednik: Rat protiv Irana je “kršenje međunarodnog prava”

U neuobičajeno oštrim komentarima, njemački šef države rekao je da baš kao što nema povratka od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, “neće biti povratka prije 20. januara 2025.”, kada je američki predsjednik Donald Trump po drugi put ušao u Bijelu kuću.

– Rascjep je predubok i povjerenje u američku politiku moći je izgubljeno, ne samo među našim saveznicima već… diljem svijeta – rekao je na događaju povodom 75. obljetnice njemačkog ministarstva vanjskih poslova.

Iako je Steinmeierova uloga uglavnom ceremonijalna, njegove riječi imaju težinu u Njemačkoj, koja nije službeno osudila rat protiv Irana.

Steinmeier, bivši ministar vanjskih poslova, rekao je: “Naša vanjska politika ne postaje ništa uvjerljivija samo zato što kršenje međunarodnog prava ne nazivamo kršenjem međunarodnog prava.”

Naglasio je da je američko-izraelski rat protiv Irana, “po mom mišljenju, kršenje međunarodnog prava”,pišu Vijesti

– Nema sumnje da, u svakom slučaju, opravdanje neposrednog napada na SAD ne drži vodu – dodao je.

Njemački šef vlade, kancelar Friedrich Merz, oštro je kritizirao iransko vodstvo i podržao nekoliko ključnih američko-izraelskih ratnih ciljeva, ali je također izjavio da bi, da je Berlin unaprijed konsultiran, „savjetovao protiv“ rata.

