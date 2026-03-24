Iran počeo naplaćivati prolaz kroz Hormuz, brodovi plaćaju milione

Prema analizi pomorskih podataka koju prenosi Lloyd's List, dio komercijalnih brodova sve češće koristi iranske teritorijalne vode kroz tzv. "Teheranski koridor za naplatu", gdje iranske snage zaustavljaju i pregledaju plovila, a u pojedinim slučajevima i naplaćuju prolazak.

U analizi se navodi da su najmanje dva broda već platila Iranu za siguran prolazak, a jedna od tih naknada iznosila je oko dva miliona dolara.

Riječ je o ruti između iranskih otoka Qeshm i Larak, koju brodovi koriste kako bi izbjegli sigurnosne rizike u ostatku tjesnaca.

Prema dostupnim podacima, tim koridorom je do sada prošlo više od 20 većih plovila.

Iako je promet kroz Hormuški tjesnac i dalje smanjen zbog regionalnih napetosti, posljednjih dana zabilježen je blagi oporavak.

U kratkom periodu kroz tjesnac je prošlo najmanje 16 brodova.

