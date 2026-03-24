Razaranje u Tel Avivu: Iranci pogodili više lokacija u gradu

U jutarnjem iranskom raketnom napadu na Tel Aviv zabilježena su ozbiljna razaranja na najmanje četiri lokacije u gradu, dok je prema podacima izraelske hitne službe Magen David Adom povrijeđeno šest osoba.

Na više mjesta u gradu aktivirane su spasilačke i policijske ekipe, koje i dalje pretražuju područja pogođena udarima.

Iz izraelske policije saopćeno je da su timovi za potragu i spašavanje raspoređeni na nekoliko lokacija.

Snimci koje je objavio CNN prikazuju gust crni dim i požar koji gori u blizini teško oštećene zgrade. Na pojedinim objektima fasade su djelimično ili potpuno uništene, dok su krhotine razbacane po ulicama.

Izraelske odbrambene snage IDF ranije su upozorile na lansiranje projektila iz Irana, a na teren su upućeni i stručnjaci za deaktivaciju eksplozivnih sredstava zbog mogućih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Komandant policijskog okruga Tel Aviv Haim Sargaroff izjavio je da je riječ o direktnom pogotku.

“Ovo je glavno mjesto udara. Ima mnogo razaranja. Ovdje nema žrtava, ali ima povrijeđenih na drugim lokacijama. Situacija je sada stabilizovana, ali se nastavljaju dodatne provjere”, rekao je Sargaroff.

Prema navodima izraelskih zvaničnika, vjeruje se da je ispaljena jedna raketa, koja bi mogla biti nova varijanta balističke rakete srednjeg dometa ili projektil s kasetnom bojevom glavom.

Procjenjuje se da je sadržavala više eksplozivnih jedinica koje su se raspršile po centralnom dijelu Izraela, pišu Vijesti.

