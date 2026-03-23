Trump: Ajatolah i ja bi mogli kontrolirati Hormuški tjesnac. Iran: Nema pregovora

Ključne informacije:

Cijene nafte pale nakon što je Trump promijenio ultimatum

Trump: Naredio sam da se na pet dana odgode svi vojni udari iransku energetsku infrastrukturu

Iran: Nismo razgovarali s Trumpom

Trump: Zadnja dva dana SAD i Iran vode produktivne razgovore o potpunom okončanju neprijateljstava

UAE: Gdje su arapske i islamske zemlje dok se mi suočavamo s ovom podmuklom iranskom agresijom

Jerusalem Post: Amerikanci obavijestili saveznike da kreću u kopnenu invaziju na otok Harg,piše Index

Iran: Napad na našu obalu i otoke dovest će do miniranja Perzijskog zaljeva

Gužve na benzinskim postajama u Teheranu zbog Trumpove prijetnje udarima na energetsku infrastrukturu

Trump se oglasio kratkom porukom: “MIR KROZ SNAGU, BLAGO REČENO!!!”

Amerikanci: Laž je da je oboren F-15

Američki veleposlanik: Sve opcije su na stolu po pitanju Irana

Macron u Arabiji: Iran mora zaustaviti napade i osigurati plovidbu

Šef NATO-a: Očekujem da će se Europa ujediniti oko Irana

Libanonski predsjednik: Izrael možda priprema kopnenu invaziju

Iran: U potpunosti ćemo zatvoriti Hormuz ako SAD napadne energetska postrojenja

Netanyahu: Iran prijeti cijelom svijetu, priključite se borbi

Iran tvrdi da je srušio američki borbeni zrakoplov F-15 kod Hormuza,

Facebook komentari