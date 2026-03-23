Totalni zaokret Donalda Trumpa: Naredio sam da stanu svi vojni udari na Iran, imali smo vrlo dobre razgovore s Teheranom!

Predsjednik SAD Donald Trump upravo je objavio da je naredio američkoj vojsci da odgodi ‘sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu’ nakon dva dana ‘vrlo dobrih i produktivnih razgovora’ s Iranom.

Pišući na platformi Truth Social, američki predsjednik naveo je da će pauza trajati pet dana i da zavisi od ‘uspjeha tekućih sastanaka i razgovora’.

Ovo je njegova objava:

– Drago mi je što mogu izvijestiti da su Sjedinjene Američke Države i Iran u protekla dva dana vodili vrlo dobre i produktivne razgovore u vezi s potpunim i konačnim rješenjem naših neprijateljstava na Bliskom istoku.

Na osnovu tona i sadržaja ovih detaljnih, dubinskih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom sedmice, naložio sam Ministarstvu odbrane da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu u periodu od pet dana, uz uslov uspjeha tekućih sastanaka i razgovora. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju! Predsjednik Donald J. Trump, napisao je američki predsjednik.

Facebook komentari